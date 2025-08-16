Compartir

La mañana de éste sábado 16 de agosto fue reportado un accidente de tránsito con un vehículo de transporte público en la Troncal 11 de la autopista Valencia-Bejuma, informó el rescatista Jacobo Vidarte en sus redes sociales.

Aproximadamente a las 6 a.m. las autoridades se trasladaron a el kilómetro 99 que corresponde al municipio Libertador en Carabobo, donde una unidad colectiva con ruta Barquisimeto-Caracas con 28 pasajeros, chocó con objeto fijo, saliendo posteriormente de la vía quedando volcado lateralmente.

Accidente en la Troncal 11 de Carabobo

De acuerdo a información preliminar, 08 personas resultaron con lesiones leves y el resto presentó temas de tensión típica de éstos lamentables eventos, no se ha reportado ninguna fallecida.

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron causar el accidente.

