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Un accidente en la Variante Yagua dejó una persona lesionada, el hecho ocurrió ayer lunes 16 de febrero en horas de la noche en el kilómetro 13 de la referida arteria vial. Los bomberos del Municipio San Diego atendieron el siniestro vial.

Dos personas iban en una motocicleta EK color rojo, la misma le explotó el neumático trasero. Por lo cual el conductor de la misma perdiera el control derrapando en la vía. El conductor identificado como Andrés Sánchez de 22 años resultó ileso.

Accidente en la Variante Yagua dejó una persona lesionada

La acompañante identificada como Gissell de Sousa de 25 años, presentó escoriaciones en su cuerpo producto de la caída al pavimento. El accidente se suma a los hechos viales que han ocurrido en el estado Carabobo.

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Se hace un llamado a los conductores a manejar con mucho cuidado en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las norma impuestas por el INTT, una de ellas transitar a velocidad moderada.

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