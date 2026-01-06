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La mañana de este lunes 5 de enero de 2026, se registró accidente de tránsito en la carretera que conduce a la emblemática Bahía de Patanemo, en el municipio Puerto Cabello.

Un autobús que transportaba a un grupo de temporadistas volcó tras presentar presuntas fallas mecánicas, dejando un saldo preliminar de cuatro personas lesionadas.

Accidente en la vía a Patanemo

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Ante la inminente pérdida de control y con el objetivo de evitar que la unidad cayera por los precipicios que bordean la vía, el conductor realizó una maniobra de emergencia y ocurrió el volcamiento.

Comisiones de organismos de seguridad, rescate y atención del estado Carabobo, acudieron al sitio para atender la situación.

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