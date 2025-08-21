Compartir

Un trágico accidente vehicular se registró este miércoles en la carretera que conduce a la localidad costera de Choroní, específicamente en el sector Los Enanos, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas y un herido. El incidente, ocurrido aproximadamente a las 7:30 de la noche, provocó el cierre total del paso en ambos sentidos.

Según fuentes extraoficiales en el lugar, una camioneta Hilux se embarrancó por causas aún desconocidas. Los reportes de Protección Civil Aragua indican que el suceso dejó un saldo lamentable de tres personas fallecidas y una menor de 14 años herida. Al momento del accidente, se encontraban cinco personas en el vehículo. La persona herida, de quien se desconoce su identidad, fue atendida por personal médico en el lugar.

Autoridades viales y cuerpos de seguridad están en la zona coordinando las labores de rescate y el levantamiento de los cuerpos. La carretera permanecerá cerrada hasta que finalicen las operaciones, lo que ha generado una larga cola de vehículos que intentaban entrar o salir de Choroní.

Esta es una noticia en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con los detalles del suceso y la identidad de las víctimas.

