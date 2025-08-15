Dos personas resultaron lesionadas en hecho vial registrado aproximadamente a las 2:30 pm de la tarde de este viernes, a la altura del km 161 de la Autopista del Este, adyacente al Distribuidor San Blas, sentido Naguanagua.
Las personas lesionadas fueron estabilizadas en el lugar por paramédicos de Vías Rápidas y posteriormente fueron trasladados a centro de salud para recibir atención médica especializada.
En el sitio del suceso se encuentran equipos de Operaciones Viales y unidades multipropósito de Invialca, junto a los cuerpos de seguridad para gestionar la situación y el tráfico
Se insta a los conductores a transitar con precaución por la zona.
