Compartir

Dos personas resultaron lesionadas en hecho vial registrado aproximadamente a las 2:30 pm de la tarde de este viernes, a la altura del km 161 de la Autopista del Este, adyacente al Distribuidor San Blas, sentido Naguanagua.

Las personas lesionadas fueron estabilizadas en el lugar por paramédicos de Vías Rápidas y posteriormente fueron trasladados a centro de salud para recibir atención médica especializada.

En el sitio del suceso se encuentran equipos de Operaciones Viales y unidades multipropósito de Invialca, junto a los cuerpos de seguridad para gestionar la situación y el tráfico

Se insta a los conductores a transitar con precaución por la zona.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: