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Ante los accidentes viales en Carabobo, el gobernador Rafael Lacava hizo un llamado de conciencia. Tanto a los conductores y motorizados ante incremento de siniestros en la entidad industrial.

Comentó el gobernador Lacava sobre el incremento de accidentes viales y cifras de decesos de personas. A consecuencia de exceso de velocidad o al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El mandatario regional señaló que se aplicarán medidas a través de los cuerpos de seguridad del estado. A motorizados y conductores de vehículos particulares que se desplacen por calles, avenidas y autopistas en situación de ebriedad, ya que ponen en riesgo su vida y la de los demás usuarios que transitan por las arterias viales.

Accidentes viales en Carabobo y lo que dijo el gobernador Lacava

«Una vez más se los digo de manera encarecida, a cada uno de los conductores que andan en la calle, sobre todo a los motorizados, y a los conductores de vehículos. Las estadísticas que estamos viendo de accidentes producto de la irresponsabilidad de la ingesta de licor está generando una cantidad de muertos innecesarios en esta época», aseveró.

Asimismo, indicó que son realmente perturbadores los diferentes reportes que llegan de los centros de salud sobre ingresos de lesionados por siniestros viales, por lo que instó a tener mayor prudencia para evitar el colapso de los recintos sanitarios y situaciones lamentables para las familias de la entidad.

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«Esto está generando una cantidad de lesionados también innecesarios en esta época, donde corremos el riesgo de colapsar los hospitales, yo puedo poner mano dura y puedo controlar, pero esto es un tema de conciencia y que cada uno ponga su granito de arena» comentó.

Lacava también solicitó a la ciudadanía a colaborar en cuidar sus vidas, y no exponerse a accidentes viales que generan consecuencias fatales en las familias y particulares.

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