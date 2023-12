Compartir

Fallece Colin Burgess primer baterista de la banda, quien fue un músico australiano nacido el 16 de noviembre de 1946 en Sídney y el primer baterista de la banda de hard rock AC/DC.

Se unió a AC/DC en 1973 y tocó su primer concierto con la banda en la Nochevieja de 1973 y ha fallecido este 16 de diciembre, anunció la banda británico-australiana.

Burgess fue despedido de AC/DC un año después del lanzamiento de “Can I Sit Next to You Girl” después de que la banda lo acusara de estar borracho en el escenario durante un show de 1974.

En un mensaje que AC/DC compartió en su red, la organización lamentó el fallecimiento de su ex integrante y le envió un emotivo mensaje junto con una fotografía en blanco y negro de Colin Burgess.

“Me entristeció mucho enterarme del fallecimiento de Colin Burgess. “Él fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, descansa en paz Colin”, decía.

Causa de su muerte

Burgess, cuya causa de muerte aún no ha sido revelada, dejará un legado imborrable en la historia del rock. Sus contribuciones a AC/DC allanaron el camino para que el grupo se convirtiera en uno de los actos más reconocidos de la música rock.

La muerte de Burgess es un verdadero golpe para la comunidad de fans de AC/DC, ya que su muerte se suma a la de otros miembros de la agrupación que, como él, ya partieron.

Nos referimos a los fallecimientos de Malcolm Young, quien murió en el año 2017 y al bajista George Young quien falleció en el mismo año.

Vale agregar que en 1980 Bon Scott, su vocalista, también falleció a los 33 años. Su pronta partida se debió, lamentablemente, a una intoxicación etílica.

