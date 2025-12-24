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El equipo Acefuc Bárbula Sub-9 de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo Núcleo Bárbula, concluyó con un honorable subcampeonato. Su odisea en la Copa de Plata del Torneo Clausura 2025.

Evento organizado por la Asociación de Fútbol del Estado Carabobo, etapa clausura Copa Redvital. Los jóvenes se midieron en las finales con sus similares de Semillero Vinotinto este domingo 21 de diciembre a las 12:00 del mediodía, en Complejo Deportivo Vistamar de Puerto Cabello.

El encuentro fue reñido y emocionante desde el primer minuto y hasta el final, con cada escuadrón dando lo mejor de sí mismo sin lograr la ventaja. El encuentro se decidió en tiros penales. Fue una ronda igual de pareja, pero los ucistas sucumbieron por la mínima diferencia, con pizarra definitiva seis goles por cinco.

Acefuc Bárbula Sub-9 subcampeón

Anotaron por AcefUC Jhon Sanabria, Leandro García, Carlos Bustamante, Mathias Gil y Jeremías Vivas. Es importante resaltar la labor de la arquera Ashley Torres, quien mantuvo a salvo las redes de los universitarios hasta el desenlace.

Especial mención se hace al incansable trabajo del director técnico Erick Gil, el asistente Hildemar Gil, la delegada Luz García y las responsables de logística Laudovet Rivas y Karen Colina. Su entrega y compromiso fueron clave para este triunfo.

Se debe recordar que los deportistas de las categorías Sub-11, Sub-14, Sub-15 y Sub-17 igualmente mostraron su espíritu competitivo en esta actividad, la más importante del balompié menor carabobeño.

La comunidad ucista les felicita por volver a exhibir esos valores y virtudes que los hacen atletas de primera y ciudadanos ejemplares.

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