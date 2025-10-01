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En el Torneo Clausura 2025, los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo lo entregaron todo; en una complicada y adversa tercera jornada del Torneo Clausura 2025.

Los equipos ucistas enfrentaron a las diversas representaciones de Guaraní en la jornada sabatina, en el Complejo Futbolístico Acefuc. La primera confrontación llegó con adversidad para los integrantes del equipo Sub-9.

Quienes sucumbieron con marcador 1-0. La divisa Sub-11 mejoró el ritmo con empate a 0 tantos por lado. Los guerreros Sub-13 superaron a la competencia gracias a los disparos de Kevin Pinto y Johan Páez para pizarra 2 a 1.

Seguidamente, la categoría Sub-15 terminó su compromiso con el segundo armisticio 1 a 1. Finalmente, cerró la ronda la oncena Sub-17, con la segunda derrota de la serie 4 tantos a 1. Sebastián Prada fue quien honró la ofensiva de los universitarios.

Torneo Clausura, Acefuc Monseñor Arocha contra los elementos en Liga Municipal del Sur

La tercera jornada de la Temporada Clausura 2025 de la Liga Municipal del Sur de Valencia no fue muy complaciente para los jóvenes del núcleo Monseñor Arocha de Acefuc. La categoría Sub-15 participó de visitante en el Campo Pinzon Herrera Central Tacarigua ante la representación Guerreros Sport, sufriendo una derrota 2 tantos a 0.

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En el siguiente partido, la representación Sub-17 se midió ante su similar Guerrero Sport, pero el juego fue suspendido al concluir el primer tiempo por lluvia.

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