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Acefuc buscará terminar el 2025 con Oro y Plata en el fútbol menor del estado Carabobo. Los equipos de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo se encuentran a escasos momentos de terminar con gloria los Torneos de las Copas Oro y Plata. Evento organizado por la Asociación de Fútbol del Estado Carabobo.

El seleccionado Sub-9 ya selló su pase a las semifinales de esta reñida competencia. Los goles de Ángelo García y Jhon Sanabria le otorgaron la victoria sobre IDF con marcador 2/0 en el juego de ida, mientras que en el partido de vuelta el solitario de García fue suficiente para el triunfo por la mínima y obtener el boleto para la siguiente fase.

Acefuc buscará terminar el 2025

Mientras tanto, el batallón Sub-13 superó 1-0 en su primera salida contra el Hogar Hispano gracias al quema redes de Mathias Carmona. Los inspirados ucistas se apoyaron con las anotaciones de Erick Gil y Oswal Santana para el 2-0 en el segundo encuentro y su clasificación para los terceros de final.

No tuvieron la misma suerte las oncenas Sub-11 y Sub-15. Los primeros cedieron en la ida 1-0 contra Guaraní y lograron un empate de uno por bando en la vuelta, lo cual no les alcanzó para seguir escalando en el torneo.

Por su parte, los Sub-15 resbalaron con marcador final 2-0 en ambos choques contra Guaraní para despedirse.

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