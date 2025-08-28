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Acefuc celebrará 29 años con emocionante cuadrangular futbolístico. Con una ética inquebrantable, devoción por el servicio y la fe en las futuras generaciones; la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo cumplirá veintinueve años garantizando el porvenir del balompié regional y nacional.

Para celebrar casi tres décadas de esfuerzo y glorias, se efectuará un competitivo cuadrangular entre los días ocho y doce del próximo mes de septiembre; en el Complejo Futbolístico AcefUC Bárbula, con equipos de las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17.

Acefuc celebrará 29 años

Se premiará a los equipos que ocupen los primeros y segundos lugares de cada división, con trofeo para el combinado y medallas para cada jugador. Aparte de los emocionantes partidos, se efectuará una tradicional misa de agradecimiento y reconocimientos a personalidades destacadas, quienes han contribuido con este hermoso proyecto.

Acefuc no sólo ha aportado a la formación de reconocidos atletas, quienes han dejado sus huellas a nivel regional, nacional e incluso internacional. Esta iniciativa ha servido para la orientación de ciudadanos de altos valores y sentido moral, dignos integrantes de la sociedad que todos desean para este país

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