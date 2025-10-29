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La jornada del Torneo Clausura 2025 se cumplió y Acefuc cumplió con los objetivos propuestos para estos compromisos. El talento futbolístico se sigue observando cada fin de semana en las canchas de la Gran Valencia.

Los jóvenes de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo se reencontraron con las gramas del Complejo Futbolístico de Acefuc Campus Bárbula. Dejando claro que la casa se respeta

En la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, los equipos ucistas enfrentaron a sus similares de Gol Vinotinto, sin demostrar clemencia. Iniciaron los guerreros Sub-15 apoyándose en el incontenible ataque de José Meléndez, quien produjo en par de ocasiones, y Hilderson Gil para brindar la primera victoria 3 a 1.

Jornada del Torneo Clausura 2025

El ritmo ganador continuó con el escuadrón Sub-17, para el cual Yonkeiber Sumoza anotó el único gol del partido para alcanzar el segundo triunfo de la jornada sabatina.

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La serie del lunes dio la bienvenida a los oponentes de Fortalecen, con un contundente triunfo para los locales. Los integrantes del combinado Sub-9 fueron implacables y terminaron el compromiso con un marcador 5 tantos a 0. Los tantos ucistas llegaron por intermedio de Mathias Gil, Mathias Sevilla, Leandro Bermúdez, Jhon Sanabria y Ángelo García.

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