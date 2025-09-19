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Los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo despertaron con energía en el inicio del Torneo Clausura 2025. Inspirados por la celebración de su vigésimo noveno aniversario, los gladiadores de Bárbula retornaron del receso de agosto.

Los equipos ucistas enfrentaron a diversas representaciones de la academia Rey de Reyes en la jornada sabatina. Sin dejar de obtener la victoria como anfitriones en el Complejo Futbolístico Acefuc.

En la primera fecha, los integrantes del equipo Sub-9 comenzaron con adversidad, con victoria 2 a 1 para Rey de Reyes. Leandro Bermúdez respondió por la artillería de los locales.

Por su parte, la divisa Sub-11 sacó la casta para imponerse a su homólogo 1-0, gracias a diana de Juan Oviedo. Mientras que la división Sub-13 superó con idéntico marcador 1-0 ante su adversario, con gol de Kevin Pinto. Seguidamente, Nomisel Fernández y Josneiber Meléndez burlaron las defensas contrarias para que la categoría Sub-15 terminara su compromiso 2 a 0.

Finalmente, cerró la jornada la oncena Sub-17, partido en el cual Beiker Rivero y Yonkeiber Sumoza lograron disparos certeros los cuales pusieron el marcador final 2 a 0 para los universitarios.

Torneo Clausura 2025, Acefuc Monseñor Arocha con empates

La Liga Municipal del Sur de Valencia también retomó sus actividades para la Temporada Clausura 2025, llamado que el núcleo Monseñor Arocha de Acefuc respondió con entusiasmo.

En la primera jornada, la categoría Sub-15 participó de visitante en el Campo de Parque Valencia y enfrentó a Deportivo Parque Valencia con empate a 2 tantos, los goles ucistas llegaron por intermedio de Ángelo López y Saulo Jiménez.

En el siguiente partido, la representación Sub-17 se midió ante su similar Titanes Sport con derrota 2 a 0. Seguidamente, culminó la serie el escuadrón sub-17 con el segundo armisticio ante los locales Titanes Sport 1 a 1. La anotación fue obra de Luis Corrales.

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