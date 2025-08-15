Compartir

El hermano menor de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo, el núcleo Monseñor Arocha, se va de receso con honores. Los jugadores concluyeron su participación en la Liga Municipal Apertura 2025.

Los jugadores cumplieron con una batalladora actitud que los llevó a la semifinal del certamen. Esperando ahora nuevos retos en el fútbol menor del estado Carabobo para poder mostrar su calidad deportiva.

Al llegar a esta ronda, los dirigidos por Oswaldo Figueroa, con Francisco Padrón como asistente técnico, cayeron por la mínima como visitante ante su homólogo Guerrero Sports. En el Campo Francisco Cuica Tecno Granja en Flor Amarillo.

Acefuc Monseñor Arocha termina exitosa jornada en el Torneo Apertura 2025

El pitazo final sonó con un 1-0 en el pizarrón para la despedida de los ucistas. Para el Torneo Clausura 2025, los muchachos del sur de Valencia participarán en las categorías Sub-15 y Sub-17.

Esta destacada actuación es muestra de la madurez de este dedicado equipo de trabajo y sus jóvenes pupilos, talentos que garantizan el crecimiento y las glorias futuras del balompié regional.

