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El Torneo Liga de Desarrollo Conmebol Evolución 2026 será el nuevo reto que en 2026 asumirán los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo. Los jóvenes ya están listos para este nuevo desafío.

Se pudo conocer mediante un boletín de prensa que el evento iniciará el próximo día veintiocho del presente mes. Además reunirá a promesas deportistas nacidos entre los años dos mil trece y dos mil catorce.

El equipo de la categoría Sub-14 masculino de Acefuc es el elegido para participar en esta competencia organizada por la Asociación de Fútbol del Estado Carabobo. El torneo promete ya que mostrará lo más selecto del fútbol emergente.

Torneo Liga de Desarrollo Conmebol Evolución 2026

El entrenador Hildemar Gil, el asistente Erick Gil y el delegado Alexander Moreno ya respondieron al llamado para iniciar los entrenamientos. Los mismos se harán en el Complejo Futbolístico de Acefuc Campus Bárbula, en Naguanagua.

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Es importante resaltar que el Conmebol Evolucion es uno de los más prestigiosos torneos de balompié en el continente. Se divide en varias fases para determinar a los más destacados talentos jóvenes de cada país.

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