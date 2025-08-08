Compartir

Acefuc se despide de la Copa de Oro y Plata informaron los directivos de la academia de fútbol de la Universidad de Carabobo. Los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol dijeron adiós a su transitar por la Copa de Oro y Plata de Torneo Apertura 2025

Los gladiadores de Bárbula tuvieron un registro glorioso en la competencia, con dos de sus equipos llegando a las semifinales del evento. El combinado sub-11 buscó el pase a la última ronda del certamen dorado ante su similar de Academia Nacional.

Pero quedaron cortos ante sus adversarios. Como local, la representación ucista cayó 1-0, mientras que, en el partido de vuelta, jugando en el feudo contrario; pactaron con un marcador sin goles por bando; concluyendo de esta forma la odisea de los universitarios.

En la Copa de Plata, la oncena sub-9 luchó con fiereza por el derecho a llegar a las finales. Mathias Gil tuvo una destacada ofensiva ante Semillero Ymca; en el encuentro de ida que despertó la ilusión en sus compañeros.

Pero en el retorno a casa, a pesar de un esfuerzo que llevó a los dos batallones a la tanda de penales, los visitantes superaron 2-1 a los muchachos de la UC desde la línea de tiros libres. La única anotación de Acefuc fue cortesía de Carlos Bustos.

A pesar de estos resbalones, fue una actuación honorable, ejemplo de devoción y disciplina, la cual seguramente se repetirá en el Torneo Clausura; a iniciar el próximo mes de septiembre en los campos de fútbol carabobeños.

