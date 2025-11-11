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Acefuc se reconcilió con el triunfo ante Academia Bejuma en el Torneo Clausura 2025. Después de una complicada última salida; los jóvenes de la Escuela de Futbol de la Universidad de Carabobo retomaron el control en su reciente jornada contra Academia Bejuma.

El comienzo no fue favorable, con una derrota dos goles por cero para la Sub-9. Inmediatamente, el combinado Sub-11 encendió la mecha. Con implacable artillería de Jhonder Acosta, Juan Oviedo, Diego Barreto, Greider Valera para la victoria cuatro por nada.

Acefuc se reconcilió con el triunfo ante Academia Bejuma

La oncena Sub-13 pactó empate de una anotación por bando, con el quema redes de Erick Gil por la causa ucista. El cual permitió continuar el ritmo positivo. En el choque de los escuadrones Sub-15, Nomisel Fernández y Hinderson Gil demolieron las defensas contrarias.

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Esto en par de ocasiones cada uno, para concluir el encuentro con el marcador 4-0 a favor de los universitarios. Para despedir la serie, la división Sub-17 optó por cerrar con pizarra de un punto para cada equipo. El solitario de Acefuc fue cortesía de Fernando Betancourt.

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