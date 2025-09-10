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Este diez de septiembre, la Acefuc Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo celebra veintinueve años de amor y vocación de servicios a las comunidades, formando atletas y ciudadanos ejemplares.

A pesar de las dificultades económicas, la directiva de este proyecto sigue cumpliendo su responsabilidad social sembrando el balompié en la región. Muestra de esto son los octagonales aniversarios en las categorías Sub-9, 11, 13, 15 y 17 en la sede Complejo Futbolístico Acefuc Campus Bárbula.

El evento cuenta con la participación de clubes como Carabobo FC, Hermandad Gallega de Valencia, Hogar Hispano, Madeirense FC, Academia de Fútbol Para Todos, Tazajal Fútbol Club, Real San Blas, Pradera FC, Parcell y los anfitriones de la Universidad de Carabobo.

Acefuc sigue anotando en su 29no aniversario

El presidente de la asociación, Rolando Smith, aseguró que “a pesar de no tener ingresos propios hemos logrado superar con gran esfuerzo cumplir con nuestras actividades, gracias a los amigos e instituciones colaboradoras que se suman a nuestra labor social; El futbol como instrumento en la formación del niño y el adolescente; nuestra organización sigue luchando junto a todos sus integrantes, quienes suman su granito de arena”.

Esto se ha consolidado con el apoyo de los amigos y benefactores de AcefUC, los padres y representantes, la familia Maldonado Aguilar y la Asociación de Fútbol Campo, Sala

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