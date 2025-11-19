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Acefuc sigue sumando puntos en el futbol del estado Carabobo. Una nueva jornada positiva se escenificó en el engramado del Campus Bárbula, el cual sirve de sede para la Asociación Civil Escuela de Fútbol Universidad de Carabobo.

Los jóvenes recibieron a sus similares del Real Nazareno con su habitual espíritu competitivo. Las acciones iniciaron con triunfo para el equipo Sub-11. Que se valió de un certero cañonazo en las piernas de Diego Brito para el marcador final 1-0

La oncena Sub-13 negoció el primer empate de la serie con pizarra de un gol por bando. Mathias Carmona anotó para la causa ucista. El combinado Sub-17 efectuó el otro armisticio con resultado 2-2, con Diego Ojeda y Bernardo Pérez respondiendo por la artillería universitaria.

Acefuc sigue sumando y Monseñor Arocha con triunfo en Liga Municipal

En otras coordenadas, la categoría Sub-19 del núcleo Monseñor Arocha tuvo su momento victorioso en la Liga Municipal del Sur de Valencia.

Los jóvenes jugaron como visitantes en el Parque Recreacional Sur ante sus oponentes de Rey de Reyes. Francisco Romero y Brandon Silva trajeron los quema redes para Acefuc y el triunfo 2-1.

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