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Luego que el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la recuperación integral del Embalse de Guataparo, ubicado en la parroquia San José del municipio Valencia, autoridades regionales activaron un Plan Estratégico para potenciar este espacio vital de la entidad.

Jesús París Lara, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, señaló que este proyecto articula instituciones del Gobierno de Carabobo en conjunto con la Hidrológica del Centro (Hidrocentro), para establecer una hoja de ruta que garantizarán un espacio para el disfrute y entretenimiento de la población, así como la práctica de distintas disciplinas deportivas.

“Estamos trabajando articuladas todas las entidades competentes en este ambicioso proyecto anunciado por nuestro gobernador Rafael Lacava, para marcar el camino que vamos a emprender para la recuperación de este importante espacio, que no solo es una fuente alterna para el suministro de agua potable, sino también un punto ideal para la recreación de nuestro pueblo y que facilita la práctica de deportes acuáticos”, expresó.

Asimismo, precisó que todos los entes gubernamentales se mantienen trabajando pese a las agresiones, en cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y que siguen ejecutando de forma articulada la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Leonel Ruíz, presidente de Hidrocentro, indicó que dentro de los principales objetivos se encuentra el control de la cota de este cuerpo de agua, así como la evaluación del consumo del vital líquido y la preservación de la potabilidad.

“Desde Hidrocentro estamos comprometidos con cuidar este embalse, es por eso que nuestro trabajo estará enfocado en la preservación y mantenimiento de este espacio que es fuente de abastecimiento alterna para una parte importante de la Gran Valencia, por lo que ir avanzando en diversos vértices nos dará grandes frutos a futuro en beneficio a nuestro pueblo”, dijo.

Ruíz también añadió que trabajarán de la mano con los vecinos de las zonas adyacentes para la conservación de este cuerpo de agua.

Cabe destacar que esta jornada contó con la participación de diversas instituciones regionales como la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern), la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte), Sistema Integrado de Emergencias Carabobo, y los representantes en la entidad del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Defensoría del Pueblo.

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