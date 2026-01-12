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Este domingo, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunció el despliegue de seguridad que se llevará a cabo en todo el territorio nacional por el reinicio de las actividades escolares, con el fin de garantizar la paz de los estudiantes.

A través de sus diversos canales de información, el ministerio de Interior, Justicia y Paz difundió el comunicado y brindó detalles de cómo será el despliegue en el país.

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Despliegue seguridad reinicio clases

De acuerdo con la información proporcionada, el organismo instruyó «la inmediata activación y el fortalecimiento de los patrullajes de proximidad en los centros educativos del país».

Asimismo, señala que la medida responde a garantizar «la paz de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes; de cara al inicio de las actividades escolares».

Adicionalmente, reitera el rechazo categórico a «cualquier intento de generar zozobra entre la población por medio de algoritmos y mecanismos de desinformación».

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