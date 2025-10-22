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El acto de celebración de los nuevos santos en el estadio Monumental de Caracas quedó suspendido dijo la Arquidiócesis de Caracas mediante un comunicado. El motivo sería el aforo como la asistencia al lugar.

Cerca de 80 mil personas iban a asistir al acto y el aforo del estadio de beisbol es de más de 40 mil personas. La Arquidiócesis capitalina destacó que cada acto se haga en las comunidades, la misma sería el próximo 25 de octubre.

Celebración de los nuevos santos en el estadio Monumental

«Aunque inicialmente se pensó en un aforo máximo de 48 mil personas, el número de solicitudes ha crecido de forma exponencial. Superando las 80 mil personas registradas (…) Hemos concluido que no es viable realizar la celebración en el estadio Monumental bajo las condiciones de seguridad y aforo necesarias», explicaron en un comunicado.

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Muchas personas estaban organizando el viaje desde distintas partes del país, pero esto quedó suspendido. Se espera que cada parroquia organice su acto de celebración por los nuevos santos.

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