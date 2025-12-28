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El actor de doblaje de Candy Candy, el argentino Andrés Turnes falleció a los 88 años de edad. Turnes dio la voz a varios personajes de la serie de la joven de los cabellos amarillos, en su versión latina.

El pasado 21 de diciembre en su natal Argentina murió el actor quien dio la voz a los personajes de Anthony Borwer y Terence “Terry” Grandchester. Actores y artistas lamentaron el deceso de Turnes.

Cecilia Gispert quien también participó en la serie doblando a Candy White en el anime dio la noticia en la noche de Navidad. Turnes era uno de los actores que más buscaban para los doblajes ya que siempre daba el matiz a cada personaje.

Actor de doblaje de Candy Candy falleció a los 88 años

“Murió un ser de Luz que extrañaremos mucho, aunque sé que siempre estará a nuestro lado’. A lo anterior, añadió ‘abrazo inmenso a su familia”; dijo la actriz en un sentido mensaje por la muerte del actor en su cuenta de Facebook.

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Turnes dio la voz en Candy a otros personajes como Albert en su primera aparición en la serie. Además de Tom adulto, trabajó en series como Jet Marte, como tuvo una etapa realmente triunfadora en el teatro de Argentina.

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