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La actriz Ana Karina Manco, recordada por sus novelas en Venezuela dio a conocer la dura experiencia que tuvo de manejar en Costa Rica. En el país “tico” hay varios artistas venezolanos viviendo, Manco dijo que en ese país no es todo como lo pintan.

El país conocido con la frase “Pura Vida” y de excelsos paisajes, además de playas y otras cosas es una publicidad falsa, según Ana Karina. Y que el manejar por la ciudad no es algo tan “urbano y tranquilo” como pareciera.

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«Aquí la gente todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar. Es el país más agresivo que hay manejando», dijo la recordada actriz de La Mujer Perfecta. Indicó precisamente que el “pura vida” es completamente falso. «Él pura vida es totalmente falso, para que lo sepan. Esto es una hipocresía», dijo Ana Karina. Como indicó que hay mucha violencia al manejar. «Las mujeres se bajan del carro, te gritan (…) te dicen de p… para abajo», dijo Manco.

Ana Karina Manco y el manejar en Costa Rica

Los números de accidentes de tránsito en ese país son altos, y precisamente recomiendan manejar a una velocidad moderada. Pero que hay muchos problemas con lo que son las leyes de tránsito.

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