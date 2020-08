Ha pasado un mes del fallecimiento de su padre y la actriz Daniela Alvarado no supera dicha perdida. Un golpe fuerte no solo para la familia del querido actor, también para el país. Muchas personas lamentaron la muerte del artista.

“Siento que en cualquier momento va a sonar mi teléfono y te voy atender y vamos hablar al menos unos segundos. Tu voz la llevo conmigo todo el tiempo, a veces te escucho llamándome: Dani”, dijo la actriz Daniela Alvarado.

Además, siguió escribiendo la querida protagonista de varias novelas sobre la muerte del actor. “Y cada vez que quisiera hacer algo porque estoy molesta pienso que me dirías: Hija, tranquila, no vale la pena”, dijo la artista.

Actriz Daniela Alvarado y el golpe fuerte

La querida artista era una de las más apegadas a su padre y a sus hermanos. Mucha gente le ha dado palabras de aliento a la querida protagonista. Pero el dolor sin duda es grande, es su padre y de paso uno de los actores más queridos.

“Justo ahora me siento perdida, muy perdida, no sé qué hacer con todo este año tan duro. Tan doloroso y tan cuesta arriba y aun así pienso que Dios no nos manda cosas que no podamos soportar”. Dijo en su cuenta de Instagram la actriz Daniela Alvarado.

“Te abrazo papá, todas las noches, te pienso, te escribo, te extraño y lucho por mantener el legado impecable que nos dejaste”. El actor sin duda era una de las personas influyentes. Podía encarnar cualquier papel, villano, contrafigura y hasta comediante.

Un dolor muy grande

Sin duda que la adoración de la querida actriz Daniela Alvarado a su padre daba que habla. Aún se recuerda uno de los primeros papeles de la querida “danielita”. Uno de estos en Macu la Mujer del Policía.

Su padre sin duda ha sido uno de los actores que siempre estuvo a la vanguardia de la actuación. Bien sea en el cine donde encarnó papeles protagónicos que dieron que hablar. Como también en las tantas novelas en la que estuvo.

