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La actriz Imani Smith del musical de El Rey León fue encontrada sin vida en su vivienda en Edison Nueva Jersey. Smith quien conquistó Broadway en el musical infantil había discutido con su pareja sentimental.

En su casa estaba el cadáver con varias heridas hechas con un arma blanca. Enseguida la llevaron a un centro de salud con el objetivo de salvarle la vida pero ingresó sin signos vitales. El hecho ocurrió el pasado 21 de diciembre de 2025.

Actriz Imani Smith del musical de El Rey León asesinada por su expareja

La policía inició las investigaciones del hecho, en el condado de Middlesex quedó detenido Jordan D. Jackson quien está señalado del hecho. Jackson habría sido pareja sentimental de la actriz.

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La actriz de 26 años tenía todo un mundo por delante participó en los musicales cuando era muy joven. Muchas personas del medio artístico lamentaron lo ocurrido y esperan ahora por audiencia preliminar de Jackson.

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