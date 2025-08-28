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La actriz y comediante Betty Hass, quién trabajó por años en Radio Rochela de RCTV y luego en Cheverísimo en Venevisión abrió su restaurante en Chile. La recordada artista es considerada una de las mejores humoristas se lanzó al emprendimiento.

El restaurante dejó a todo el mundo con la boca abierta, debido a los precios, donde se ve a la gran comunidad venezolana visitando el local. El restaurante de comida criolla ha sido una verdadera tendencia.

Los precios no son altos, son verdaderamente baratos, donde puedes conseguir platos criollos como cachapas enormes con queso de mano y chicharrón. Además de toda la gama de arepas y rellenos suculentos desde reina pepeada en adelante.

El local está en pleno centro de Santiago de Chile, y es conocido por todos los venezolanos que residen en la capital chilena. Además de eso es muy buscada en su restaurante para una foto.

Actriz y comediante Betty Hass abrió restaurante en Chile

Betty se ha ganado los aplausos en las últimas horas tanto de venezolanos como de los chilenos debido a lo excelente de sus platos. Como muchos venezolanos aseguran que “tumbó a la competencia” con los precios.

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La actriz que sigue siempre con su extraordinario buen humor, sigue siendo una de las personas más queridas de la televisión venezolana. Al lado como siempre de su familia.

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