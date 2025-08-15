Compartir

Ronald Acuña Jr recibió el alta médica y está listo para jugar con Bravos de Atlanta. El venezolano estaba en la lista de inactivos por lesión pero los médicos ya lo evaluaron y volverá a jugar.

El criollo había presentado una lesión en la pantorrilla derecha y los médicos dijeron ayer que ya estaba listo para volver. Los Bravos sumaron anoche una victoria ante los Mets de Nueva York.

Acuña Jr recibió el alta médica

Hasta ahora no se sabe si volverá a los jardines, o en otro rol, el venezolano ha estado tomando rollings en el cuadro. Los Bravos han recomendado a Acuña ir poco a poco ante las lesiones.

El average de Acuña actualmente es de .306 con los Bravos de Atlanta.

