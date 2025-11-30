Compartir

La odontología mundial podría estar al borde de una revolución que haría obsoletos los implantes dentales tal como los conocemos.

Un equipo de científicos japoneses de la Universidad de Kioto ha dado un paso monumental al iniciar los ensayos clínicos en humanos de un fármaco diseñado para regenerar dientes perdidos.

El estudio, en el que participan 30 pacientes, probará en humanos un anticuerpo innovador llamado TRG-035, que neutraliza la proteína USAG-1, y provocaría la regeneración natural de dientes en personas de 30 a los 64 años de edad.

Científicos diseñan fármaco para regenerar los dientes en adultos

Investigadores descubrieron en su prueba de laboratorio que este anticuerpo monoclonal conseguía bloquear la proteína USAG-1, que es la responsable de mantener inactivos los brotes o gérmenes de una potencial «tercera dentición» que permanece latente bajo las encías. Asimismo, señalaron que el innovador medicamento será administrado por vía intravenosa para desbloquear estos brotes y estimular las vías de señalización BMP y Wnt. Las pruebas previas, realizadas a ratones y hurones, han mostrado una regeneración efectiva sin efectos secundarios observados hasta el momento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas