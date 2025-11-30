La odontología mundial podría estar al borde de una revolución que haría obsoletos los implantes dentales tal como los conocemos.
Un equipo de científicos japoneses de la Universidad de Kioto ha dado un paso monumental al iniciar los ensayos clínicos en humanos de un fármaco diseñado para regenerar dientes perdidos.
El estudio, en el que participan 30 pacientes, probará en humanos un anticuerpo innovador llamado TRG-035, que neutraliza la proteína USAG-1, y provocaría la regeneración natural de dientes en personas de 30 a los 64 años de edad.
Científicos diseñan fármaco para regenerar los dientes en adultos
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