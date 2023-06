Compartir

Las moscas en tu hogar puedes alejarlas y sacarlas con sencillos remedios, este es uno de los insectos más peligrosos como fastidiosos. De hecho, a veces por temporada llegan con más fuerza es por eso que debes mantenerlas alejadas.

Hay muchos remedios caseros pero debes saber cuáles son los efectivos para combatirlas. En primer lugar te recomendamos limpiar donde veas que ellas llegan. Puede ser la cocina, comedor o el patio.

Es importante limpiar todo con un buen desinfectante de lavanda, limón, manzana o tu fragancia favorita. Ese es el primer paso para alejarlas de tu hogar y que se queden varios metros fuera del mismo.

Bolsas con agua, aunque parezca mentira una bolsa resistente transparente con agua puede salvarte. Asegúrate de que la misma esté bien resistente y hazle el nudo, este es uno de los remedios infalibles.

Limón con clavos dulces, toma un limón bien maduro primer frótalo para que el jugo quede casi por salir. Dentro coloca varios clavos de olor este es otro de los remedios que no fallan ante las moscas.

Moscas en tu hogar

Limpia siempre el cesto de basura, a veces en la cocina se van acumulando las bolsas con basura. Y es algo que debemos siempre tener limpio para que las moscas no lleguen. Saca siempre la bolsa y mantén muy limpio ese lugar.

Cd’s que no uses, no botes los discos compactos que no uses, si las moscas llegan con insistencia en el patio o balcón debes tenerlos listos. Allí junto a los rayos del sol harán una buena combinación para alejar a las moscas. Además de estos insectos aleja a las palomas.

Dientes de ajo, puedes picar varios y colocarlos en sitios estratégicos veras como el olor de este va a alejar a las moscas. Este es uno de los remedios infalibles contra las moscas y uno de los más usados.

