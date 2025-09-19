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Se hizo tendencia la vedette y cantante Diosa Canales por el mensaje a Osmariel Villalobos tras el anuncio del cáncer de mama. Villalobos luego del mediodía de ayer jueves dio a conocer que le fue detectada la enfermedad.

Muchas personas escribieron mensajes de apoyo a Osmariel y sorprendió la cantante y vedette Diosa Canales que olvidó la rivalidad y le escribió en el Instagram. La reacción se hizo viral ya que entre ambas hay una fuerte rivalidad.

Desde hace décadas el pleito entre ambas era siempre recordado, y cuando el mismo parecía que lo habían olvidado llegaba alguien y despertaba la rivalidad. Pero parece que aquello quedó olvidado.

Como muchos recordaron ayer cuando se fueron a las manos y las fotos de aquella pelea salieron a la luz. Donde una señalaba a la otra de haber empezado, pero ya todo eso se borró del mapa.

Por otro lado, muchas personas destacaron que cuando hay una enfermedad como el cáncer los pleitos se olvidan. Y es por ello que Diosa se hizo viral con su manifestación de apoyo a la presentadora y modelo.

Diosa Canales y el mensaje a Osmariel Villalobos tras el anuncio del cáncer

“Tranquila que todo estará bien mantente más positiva de lo que ya estas y siempre creyendo en que todo lo puedes. Y que Dios está allí de tu lado, bendiciones”; escribió Canales, que desde 2017 está radicada en Colombia.

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El mensaje se hizo viral en todas partes ya que sella una de las viejas rivalidades de la televisión venezolana. Diosa además se llevó aplausos por ese gesto “solidario” que tuvo con Osmariel.

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