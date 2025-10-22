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Luego de soportar más de 45 horas de agonía, un adolecente falleció y es la tercera víctima de una presunta intoxicación por la inhalación de gas de uso doméstico en la ciudad de Ejido del estado Mérida.

El fallecido respondía al nombre de Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años de edad, quien estudiaba bachillerato y estaba recluido en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula).

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Este hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado en un apartamento del piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en Ejido, municipio Campo Elías de la entidad merideña.

Ese día fallecieron en el sitio, Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años, quien era taxista de la Línea Monseñor Duque; y Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de 8 años, quien era estudiante de primaria. Los tres fallecidos eran padre e hijos.

Adolecente intoxicado por gas domestico

Hasta el momento se maneja la hipótesis de que al parecer el calentador de agua del apartamento de la familia Escalona Pernía, tenía una fuga de gas, situación que originó este desenlace trágico, sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Este caso es investigado por uniformados de la División de Prevención e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos de Mérida y de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)

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