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Un joven de 16 años, responsable del homicidio de su padre César Pereira Márquez (42), fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el sector Bordo de Guinea, municipio Tovar, estado Mérida.

El joven se encontraba compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas en una reunión familiar, cuando sostuvo una discusión acalorada con la víctima y en medio del altercado, sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó varias heridas punzo penetrantes, causándole la muerte de manera inmediata, todo esto motivado a que presuntamente César Pereira se negaba a reconocerlo legalmente como su hijo biológico.

Adolescente asesinó a su padre

Por este hecho, el Cicpc colectó como evidencia un arma blanca tipo cuchillo y una motocicleta, marca Md Haojin, modelo Águila 150, placas AF9W14V.

El joven queda a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

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