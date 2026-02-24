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Un adolescente murió ahogado en Morrocoy, desde el domingo estaba desaparecido en aguas del parque nacional y el cadáver fue encontrado ayer. Este fue identificado como Alejandro José Colina Alfonso de 16 años de edad.

El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Lino Arévalo en Tucacas. El joven se encontraba junto a familiares en Punta Brava en Morrocoy y este fue arrastrado por la corriente.

Adolescente murió ahogado en Morrocoy

La familia había venido desde Barquisimeto, desde el sector el Mirador a disfrutar de un día de playa en el parque nacional. Ayer fue localizado por las autoridades que estaban organizados en su búsqueda.

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La muerte por inmersión se suma a las que han ocurrido este año en las playas del país. Siendo el estado Falcón uno de los estados más concurridos por las playas.

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