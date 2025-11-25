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Un adolescente quedó detenido por presunto abuso sexual y violencia de género a una octogenaria. Funcionarios del estado Anzoátegui se encargaron de la aprehensión de un joven de 16 años, en el sector El Viñedo.

El caso ha conmocionado a la comunidad en el oriente del país por la vulnerabilidad de la víctima. El joven entró de manera violenta a la casa de la señora de 87 años con un arma de fuego de fabricación rudimentaria.

Adolescente detenido por presunto abuso sexual y violencia de género a una octogenaria

La octogenaria sufrió agresión sexual como física, por lo cual tuvo que ser llevada a un centro de salud. La señora presentó traumatismo múltiple y facial severo, por lo que permanece bajo vigilancia médica.

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El adolescente permanece detenido, en el centro de Coordinación Policial El Viñedo en Anzoátegui. El Ministerio Público tiene conocimiento de este caso, el cual ha sido tendencia en esa entidad.

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