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Una adolescente perdió la vida la mañana de este viernes 20 de febrero en un hecho vial registrado en la Autopista Regional del Centro (ARC), tramo Los Guayos.

Alrededor de las 10:40 de la mañana, Génesis (17) y Darwin Páez se desplazaban en una moto por la autopista, sentido Los Guayos – Valencia, cuando ocurrió el hecho, cerca del distribuidor conocido como Divenca.

Adolescente fallece en la ARC

Una versión refiere que Darwin habría impactado contra un vehículo de carga. Mientras que otra, señala que derraparon en la moto y luego el conductor del vehículo pesado arrolló a la adolescente, quien quedó sin signos vitales en el lugar.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al sitio para levantar el siniestro y trasladar a la jovencita hacia la morgue.

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