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Adolescente fallece tras ser atropellada en el Junquito

By Lucciano Battiston
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Adolescente fallece tras ser atropellada en el Junquito

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Lucciano Battiston
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En horas de la tarde de este martes 2 de septiembre, una adolescente de 15 años de edad, murió tras ser atropellada por un vehículo que transitaba a la altura de la entrada de la comunidad Andrés Eloy Blanco entre el kilómetro 11 de la Carretera de El Junquito, Caracas.

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En las redes sociales circuló un material audiovisual, donde se observa el momento exacto en el que la adolescente intenta cruzar la vía y en ese momento, fue embestida por el vehículo.

Hasta los momentos, se desconoce la identidad de la fallecida. Al lugar de los hechos, acudieron los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana  (PNB), quienes  iniciaron las investigaciones.

Asimismo, se encargaron de las primeras diligencias y del levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia.

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