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Adolescente fue encontrado sin vida en Santa Teresa del Tuy, Miranda

By Redacción Carabobo
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Adolescente fue encontrado sin vida en Santa Teresa del Tuy

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Un adolescente fue encontrado sin vida en Santa Teresa del Tuy en el estado Miranda. El hecho ocurrió en la vivienda del joven ubicada en el sector Ciudad Tablita. Cercano al puente Guatopo.

Andrés Antonio Vilera Castro de 17 años de edad presentó múltiples heridas, las cuales fueron hechas presuntamente con un arma blanca. El joven estaba compartiendo con un hombre bebidas alcohólicas en el lugar.

Horas después este fue encontrado muerto, se desconoce la identidad del hombre que estaba acompañando al muchacho. Las autoridades, entre ellas el CICPC llegaron al lugar para hacer el levantamiento del hecho.

Se presume que entre ambos pudo haber una pelea mientras estaban compartiendo los tragos y de esta manera el muchacho perdió la vida. Los detectives tratan de ubicar a la persona agresora.

Adolescente fue encontrado sin vida en Santa Teresa del Tuy

El cadáver fue llevado a un centro de medicina forense del estado Miranda. Mientras los detectives recaban pruebas de lo ocurrido en la vivienda del joven. El asesinato de este causó conmoción entre los habitantes de Ciudad Tablita.

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El caso se suma a los hechos que han ocurrido en la entidad mirandina en lo que va de año. De igual modo la muerte se suma a las que han ocurrido precisamente cuando están compartiendo bebidas alcohólicas.

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