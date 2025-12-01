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Adolescente reportada como desaparecida se fugó con su novio a Colombia

By A. Medina
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adolescente desaparecida fugó con su novio

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A. Medina
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Una adolescente de 17 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 24 de noviembre, sin embargo, se conoció que la jovencita se fugó con su novio a Colombia, para «hacer su vida».

El pasado lunes 24 de noviembre, la muchacha salió cerca de las siete de la noche de la casa de una tía en el sector Paraguachón, municipio Guajira, para ir a una tienda a comprar toallas sanitarias. Las horas pasaron y al notar la ausencia, sus familiares decidieron colocar la denuncia de su presunta desaparición.

Adolescente se fugó con su novio 

El medio digital Guajira en Vivo, reseñó el caso y en pocas horas, la misma adolescente se comunicó con sus parientes para informar que ella estaba bien junto a su pareja sentimental, quién aparentemente tendría la misma edad.

En un material audiovisual, la adolescente le agradeció a sus progenitores por todo lo que hicieron por ella desde que nació, pero que ya había decidido irse a vivir con su novio para hacer su propia vida. El muchacho por su parte manifestó en el video que todo estaba bien con ellos y que se había ido para buscar un mejor futuro con su novia.

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