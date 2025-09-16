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Adolescente murió ahogado en río de Cojedes

By Redacción Noticias24Carabobo
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Adolescente murió ahogado en Cojedes

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Un trágico incidente, ha dejado a una familia sumida en el dolor y a la comunidad consternada, tras la muerte de un adolescente que se ahogó en un río del estado Cojedes.

El hecho ocurrió la mañana del sábado, específicamente en el sector Pueblo Abajo del municipio Girardot, El Baúl.

Según la información que suministraron algunos presentes en el sitio, trascendió, que el fallecido se encontraba a bordo de una canoa cuando, por razones que aún se desconocen, cayó al agua y se ahogó.

Adolescente murió ahogado en Cojedes

Al lugar se movilizaron las autoridades locales y equipos de rescate, quienes iniciaron las labores para recuperar el cuerpo sin vida del muchacho.

La muerte de este joven, es un recordatorio doloroso de cómo un simple descuido puede terminar en una tragedia irreparable.

La comunidad se une en solidaridad con la familia, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si hubo algún tipo de negligencia que contribuyó a esta tragedia.

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