Compartir

Una adolescente perdió la vida en un accidente vial en Tucacas. El hecho ocurrió hoy 18 de enero de 2026 en la Carretera Nacional Morón Coro en el kilómetro 60. Esto cerca del supermercado Luxor.

Las autoridades viales del estado Falcón atendieron rápidamente la situación presentada en la vía. Como Dubrasca Daniela Blanco de 14 años quedó identificada la joven. Blanco tenía su residencia en Tucacas en el sector Alí Primera.

Adolescente perdió la vida en accidente vial en Tucacas

La joven conducía una moto Scooter 150 color azul sin placas. La joven chocó contra una camioneta Toyota 4 Runner color blanca, placas AE978LV. El conductor de la camioneta salió ileso en el hecho vial.

Al sitio se presentaron autoridades como Policía de Falcón, Bomberos del municipio Silva. Además de Tránsito e Investigación Penal de la PNB en el procedimiento efectuado hoy domingo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas