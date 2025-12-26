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Adolescente señalado de abuso sexual a una joven quedó detenido

By Redacción Noticias24Carabobo
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Adolescente señalado de abuso sexual

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Un adolescente señalado de abuso sexual a una joven en La Vega en Caracas quedó detenido. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Dijo el Fiscal Saab que quedó imputado como privado de libertad un joven por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. El adolescente J.A.F.F. por el delito de abuso sexual sin penetración.

Adolescente señalado de abuso sexual

Quien en el sector la Vega intentó abusar sexualmente de una adolescente usando la fuerza física, sacando su miembro a la joven.

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SourceTarek William Saab
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