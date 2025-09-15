Una adolescente venezolana murió atropellada en Estados Unidos. El triste hecho ocurrió en Manhattan, el pasado fin de semana. Un conductor ebrio que estaba compartiendo con ellos es el señalado del hecho.
El trágico accidente ocurrió en un bar en Elmhurst, la joven y su familia, incluyendo a su madre estaban frente al local. El hombre hizo comentarios en tono sexual hacia la menor identificada como Jhoanny Gómez Álvarez de 16 años.
Adolescente venezolana murió atropellada en Estados Unidos
Esto provocó un altercado con el sujeto identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años de edad. Minutos después del conflicto presentado, el hombre se montó en una camioneta enfilando hacia el grupo y atropellando a la menor y a su madre.
NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Dantesco!, Localizan el cadáver de una mujer en México con un mensaje
Cruz aceleró con el propósito de darse a la fuga pero chocó con otro vehículo. Este fue capturado por la policía y enfrenta varios cargos. Intento de homicidio, homicidio, además de manejar bajo los efectos del alcohol.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas