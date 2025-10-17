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Los adornos maxi y candy son la tendencia en esta Navidad 2025, como es costumbre las tiendas en el centro del país se adaptan a lo que está de moda. Esta Navidad serán los grandes adornos.

Un gran número de tiendas en varias ciudades del país ya tienen toda la cantidad de adornos disponibles. Incluso tuvieron que colocar áreas especiales por el espacio de estos. Todos con colores llamativos.

Los vendedores dijeron al equipo de Noticias24Carabobo que son los mismos motivos navideños como las bambalinas, además de bastoncitos pero gigantes. Lo que hace más llamativo adornar la casa.

Adornos maxi y candy en esta Navidad

“Las bambalinas son más grandes, como los conocidos bastoncitos, ahora son gigantes, además de eso los lazos pequeños son más grandes. Todas las Navidades hay una tendencia o moda, esta vez es esa”, dijo Carla Rodríguez, vendedora a Noticias24Carabobo.

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Resaltaron los vendedores que son los mismos colores navideños como lo son rojo y blanco. Solo que ahora están también el conocido y tradicional azul rey y muchos adornos en amarillo o dorado.

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