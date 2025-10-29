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Una adulta mayor perdió la vida en Turmero tras ser arrollada por una moto. El hecho ocurrió el pasado lunes 27 de octubre de 2025 en el sector La Julia, en Aragua. La abuela venía cruzando la calle cuando fue embestida por el motorizado.

Esta quedó identificada como Yskelbel Josefina Arévalo de 66 años de edad. Al lugar llegaron funcionarios viales de esa entidad para prestar socorro a la sexagenaria, esta presentaba severos aporreos además de una fractura en una de sus piernas.

Adulta mayor perdió la vida en Turmero

La mujer murió casi de inmediato en el sitio, siendo esta la segunda adulta mayor que muere en esa entidad en menos de una semana. El pasado sábado 25 falleció una mujer también arrollada por una moto en la avenida Bolívar a la altura del CC Pacífico en Maracay.

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El sujeto que arrolló a la dama era conocido de ella, este había estado presente en una mudanza que la mujer había requerido. El cadáver fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.

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