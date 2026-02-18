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Tras una intensa búsqueda, funcionarios de Protección Civil encontraron este lunes 16 de febrero el cuerpo sin vida de un adulto mayor que había sido reportado como desaparecido en una zona rural del estado Cojedes.

La víctima fue identificada como Alberto Martínez, de 76 años de edad. El hallazgo se produjo luego de un despliegue técnico y humano que se extendió por tres horas, centrado en los sectores donde se presumía que el hombre podría haberse extraviado.

Adulto mayor encontrado sin vida

El cuerpo de Martínez fue encontrado en el asentamiento campesino La Coromoto. Ubicado en las adyacencias del sector conocido como «La Tapa», a orillas de la carretera principal de la entidad. Los rescatistas acordonaron la zona de inmediato tras confirmar que el ciudadano no presentaba signos vitales.

Autoridades en el sitio

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las averiguaciones correspondientes.

Hasta el momento, las causas exactas del deceso no han sido establecidas.

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