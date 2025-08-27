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Un adulto mayor falleció en el Metro de Caracas, la información se dio a conocer en la cuenta oficial del subterráneo de la capital en horas de la mañana. La identidad del sujeto de la tercera edad no se dio a conocer.

Explicó el Metro de Caracas que el trágico hecho se registró en la mañana de hoy miércoles 27 de agosto de 2025 en la Línea 1, específicamente en la estación Plaza Venezuela. El hombre tenía 84 años de edad.

Adulto mayor falleció en el Metro de Caracas

En el sitio se presentaron autoridades para proceder al levantamiento del cadáver del sujeto. El cual fue llevado a la sede de medicina forense, ubicada en la urbanización Bello Monte de Caracas.

«Este miércoles 27 de agosto en horas de la mañana, un ciudadano de género masculino de 84 años de edad se proyectó a los rieles del Metro en la estación Plaza Venezuela. Para el momento, se procedió con el protocolo para el levantamiento del cuerpo sin signos vitales y fue restituido el servicio en el sistema», escribió en su cuenta oficial de Instagram.

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