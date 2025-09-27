PortadaSucesos

Adulto mayor falleció infartado por el fuerte sismo en Lara

By Lucciano Battiston
0
95
Adulto mayor falleció infartado por el fuerte sismo en Lara

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

Un hombre de 70 años perdió la vida este miércoles en el estado Lara producto de un infarto que habría sido ocasionado por el susto que se llevó durante el sismo ocurrido en horas de la tarde.

El lamentable deceso ocurrió en la población de Matejey en la parroquia Montañas Verdes. La víctima respondía al nombre de Víctor Carrasco.

NO DEJES DE LEER AHORA: Infante fallece tras ingerir guarapo de fruta de burro en El Tigre

La familia precisó que la tragedia ocurrió luego del primer sismo de magnitud 5.5, que tuvo su epicentro en Bachaquero, estado Zulia. Al notar que todo se estaba moviendo a su alrededor, el abuelito se sobresaltó rápidamente.

Casi de inmediato, el hombre sufrió el infarto y su familia no pudo hacer nada para salvarle la vida. Otras personas en redes sociales, también reportaron que sufrieron afectaciones en la salud por el temblor.

Más allá de estas consecuencias producto del susto del momento combinado con otras patologías, el temblor no dejó víctimas mortales o heridos, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por los diferentes entes correspondientes.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Fueron incautados más de 500 kilogramos de droga en Lara

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
Hallan sin vida a la excandidata de Miss Universo Jamaica
Artículo siguiente
Joven trabajadora de la alcaldía de Churuguara fue encontrada sin vida
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes