Compartir

Un hombre de 70 años perdió la vida este miércoles en el estado Lara producto de un infarto que habría sido ocasionado por el susto que se llevó durante el sismo ocurrido en horas de la tarde.

El lamentable deceso ocurrió en la población de Matejey en la parroquia Montañas Verdes. La víctima respondía al nombre de Víctor Carrasco.

NO DEJES DE LEER AHORA: Infante fallece tras ingerir guarapo de fruta de burro en El Tigre



La familia precisó que la tragedia ocurrió luego del primer sismo de magnitud 5.5, que tuvo su epicentro en Bachaquero, estado Zulia. Al notar que todo se estaba moviendo a su alrededor, el abuelito se sobresaltó rápidamente.

Casi de inmediato, el hombre sufrió el infarto y su familia no pudo hacer nada para salvarle la vida. Otras personas en redes sociales, también reportaron que sufrieron afectaciones en la salud por el temblor.

Más allá de estas consecuencias producto del susto del momento combinado con otras patologías, el temblor no dejó víctimas mortales o heridos, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por los diferentes entes correspondientes.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: