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La mañana del martes el fallecido Erwin Perci López Braganni, de 70 años, se trasladó a una tornillería, ubicada en la avenida Principal del barrio San Agustín y cuando regresaba a su vehículo, un motorizado que se desplazaba en una moto negra con blanco, embistió de forma violenta al adulto mayor. A causa del impacto, el señor cayó bruscamente y sufrió graves lesiones como traumatismo craneoencefálico severo.

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Al lugar de los hechos, se trasladaron los organismos de seguridad, quienes fueron alertados por los testigos, por lo que comisiones de Protección Civil y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Dirección de Tránsito Terrestre, atendieron la situación.

El adulto mayor, se encontraba inconsciente, por lo que de inmediato fue trasladado hacia el Hospital Central de Maracay, donde recibió la atención de los médicos de guardia. Sin embargo, los esfuerzos de los galenos resultaron infructuosos, debido a que el hombre falleció la madrugada del miércoles 10 de septiembre.

Se conoció que el motorizado cuya identidad se desconoce involucrado en el atropello del adulto mayor, fue detenido por los organismos de seguridad. El caso es investigado por los efectivos policiales de Tránsito Terrestre que están encargados de esclarecer lo ocurrido.

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