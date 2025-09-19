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Los adultos mayores están a la espera de los próximos pagos en Patria en septiembre 2025. Se esperaba que los abuelos cobraran esta semana el ingreso contra la Guerra Económica. El cual son 50 dólares.

El pago de 7.800 será anunciado próximamente por el ejecutivo nacional, el cual son los 50 dólares que entrega por el concepto de Guerra Económica. Las personas de la tercera edad cobran luego de los funcionarios públicos y jubilados de la administración pública.

De igual modo, las personas de la tercera edad cobran el monto de la pensión de 130 bolívares. Generalmente están pagando tanto la pensión como el Ingreso contra la Guerra Económica el mismo día.

Los abuelos recibirán en su teléfono celular el anuncio de la llegada del bono mediante el número 3532. Como por la aplicación Ve Monedero. Se le recuerda a los afiliados en Patria visitar su cuenta al menos dos veces al mes.

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Adultos mayores a la espera de estos pagos en Patria en septiembre

Para cobrar el Ingreso contra la Guerra Económica:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número oficial 3532 y por la aplicación veMonedero.

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